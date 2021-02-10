كوفيد-19: 223 إصابة جديدة وحالتي وفاة خلال 24 ساعة

سجلت 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحالتي (2) وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 183 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الاربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 109.782 شخص من بينها 223 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 0.5 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 75.243 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2926 حالة.

ويتواجد حاليا 25 مريضا في العناية المركزة، كما أفاد الدكتور فورار.

وأضاف فورار أن 18 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و25 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع.