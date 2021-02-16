بن بوزيد :سنستلم 200 ألف جرعة من اللقاح الصيني و 800 ألف جرعة من"كوفاكس" نهاية الشهرالجاري

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد ، أن الجزائر ستستلم 200 ألف جرعة من اللقاح الصيني وبين 700 ألف و 800 ألف جرعة في إطار مجموعة"كوفاكس" للقاح المضاد لفيروس كورونا "نهاية شهر فبراير الجاري".

وأكد وزير الصحة خلال يوم برلماني حول موضوع "جائحة فيروس كورونا بالجزائر وإستراتيجية التلقيح" نظمته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الامة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة و حضرها الرئيس بالنيابة للمجلس ، صالح قوجيل ، أن "الجزائر ستستلم 200 ألف جرعة من اللقاح الصيني و بين 700 ألف و 800 ألف جرعة في إطار مجموعة "كوفاكس" للقاح المضاد لفيروس كورونا في انتظار كميات أخرى ستأتي لاحقا".

وأوضح الوزير ، أن "رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد وفى بوعده المتعلق باقتناء اللقاح للساكنة خلال شهر يناير 2021 "، داعيا المواطنين الى "الاقبال على التلقيح للرجوع الى الحياة الطبيعية التي لطالما انتظرها الجميع".

وحث بن بوزيد ، من جانب آخر الاسرة الاعلامية وجميع الشركاء الاجتماعيين للتعاون مع القطاع من أجل تحسيس "أكبر قدر" من المواطنين بأهمية التلقيح، واصفا التعبئة الاجتماعية "الفعالة بأهم الخطوات لضمان نجاح حملة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 ".

كما ستستلم الجزائر في ذات السياق 9 ملايين جرعة في إطار المعهد الافريقي للوقاية من الاوبئة التابع للاتحاد الافريقي مع نهاية شهر أفريل المقبل ، حسب ما كشفت عنه مديرة الصيدلة والتجهيزات الطبية بالوزارة، البروفسور وهيبة حجوج.

وشرحت ذات المسؤولة جميع مراحل المفاوضات مع مختلف المخابر سواء داخل أو خارج الوطن والتي توجت بحصول الجزائر على حصصها من اللقاحات من عدة مخابر على مدى السنة، مؤكدة بأنه "لا يمكن لأية دولة أن تتحصل على حصتها من اللقاح من مخبر واحد نظرا للضغط العالمي على هذه المادة الحيوية في الظرف الحالي".

وأوضح بدوره المدير العام لمعهد باستور، الدكتور فوزي درار، أن اللقاحات التي تم اقتنائها خضعت لاختيارات وتوصيات المجلس العلمي و هي ، كما أكد عليه ، "تستوفي كل المعايير والمقاييس المعمول بها من ناحية الأمن الصحي والفعالية".

وقدم المدير العام للوقاية وترقية الصحة بالوزارة ، الدكتور جمال فورار ، المخطط الاستراتيجي الذي وضعته الوزارة المتعلق بحملة التلقيح منذ يناير الفارط وفق تعليمات رئيس الجمهورية وكل ما يتبعها من أرضية رقمية لمتابعة سيرورة هذه الحملة عبر كل التراب الوطني مع ضمان توزيع عادل بين جميع المناطق حسب الكثافة السكانية لكل منطقة.

وأشار السيد فورار بالمناسبة الى السيناريوهات التي وضعتها الوزارة لتمكين جميع الفئات المستهدفة الاستفادة من اللقاح الى غاية تغطية نسبة 70 بالمائة من السكان على مدى سنة بغية كسر سلسلة نقل العدوى وتحقيق نجاح الحملة لفائدة 20 مليون مواطن.

ودعا بالمناسبة جميع الفاعلين في الميدان الى تعبئة المواطنين وحثهم على الاقبال على اللقاح لكسب ثقة المجتمع ووضع حد لبعض المشككين في هذا اللقاح الذين يبثون أفكارا مغلوطة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

بن بوزيد : اعادة فتح المجال الجوي في الوقت الراهن أمر مستبعد

وفي سياق ذا صلة ، استبعد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد ، اعادة فتح المجال الجوي في الوقت الراهن .

وجاء هذا التصريح خلال يوم برلماني حول موضوع "جائحة فيروس كورونا بالجزائر وإستراتيجية التلقيح" نظمته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الامة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة و حضرها الرئيس بالنيابة للمجلس ، صالح قوجيل . أين اعتبر بن بوزيد ان :" هذا القرار هو فرار سيادي وهو من صلاحيات المجلس العلمي الذي سيعطي رأي بالنسبة لفتح المطارات او الحدود ".

وأضاف قائلا :" انه ومن خلال تشاورنا مع الزملاء ثمن الجميع قرار عدم فتح الحدود واصفين اياها بـــ" الاستقرار في الحالات بل وفي حال تنازل عدد الاصابات ولنا عبرة بينة في الدول التي فتحت حدودها كيف انتشر فيها الوباء انتشارا تصاعديا خطيرا ". لذا :"نحن على قرارنا هذا الى ان تنزل الارقام ولمدة طويلة بعد اسابيع او اشهر وعند التأكد تماما من زوال الخطر نحن نقترح ون ثم سيتخذ القرار والذي لن يكون من المؤكد من صلاحيات وزارة الصحة ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية / وأج