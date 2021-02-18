اليوم الوطني للشهيد ... تعزيز قيم التلاحم بين أفراد الشعب الجزائري

أحيت الجزائر هذا الخميس اليوم الوطني للشهيد المصادف ل 18 فيفري من كل سنة، و احتضنت ولاية تمنراست الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى باشراف الأمين العام لوزارة المجاهدين و ذوي الحقوق العيد ربيقة و السلطات الولائية.

و في تصريح للإذاعة الوطنية شدد ربيقة على أهمية ابراز رسالة الشهيد لترسيخ الوحدة الوطنية و تعزيز قيم التلاحم بين جميع أفراد الشعب الجزائري.

و أكد ذات المتحدث بأن هذه المناسبة تهدف إلى إرساء الروابط بين الأجيال وتذكير الشباب بتضحيات الأسلاف من أجل استخلاص العبر والاقتداء بخطاهم.

و في ذات السياق دعا الأمين العام لوزارة المجاهدين و ذوي الحقوق إلى ضرور استرجاع ذاكرة الشعب الجزائري.

و بحسب ربيقة احتفالات يوم الشهيد هذه السنة تصادف مئوية استشهاد زيغود يوسف الذي يعد واحدا من أبطال ورموز الثورة التحريرية.

و بالمناسبة تم تنظيم متلقا وطنيا بتمنراست بعنوان "الرمزية و الدلالة التاريخية لليوم الوطني للشهيد" نشطه مهتمين و مختصين في التاريخ.

المصدر:الإذاعة الجزائرية