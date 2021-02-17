المتحف المركزي للجيش يحيي اليوم الوطني للشهيد

نظم المتحف المركزي للجيش، اليوم الاربعاء،احتفالية بعنوان "18 فيفري: رسالة الشهيد أمانة للأجيال الصاعدة"، وهذا تكريما وتمجيدا لأرواح شهداء الجزائر الأبرار بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، حس ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن اللواء بوعلام مادي، مدير الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي، اشرف على افتتاح هذه التظاهرة بحضور ضباط وإطارات من الجيش الوطني الشعبي ومجاهدين وأساتذة جامعيين وتلاميذ بعض المؤسسات التربوية.

وقد تم خلال هذه الاحتفالية عرض شريط وثائقي تحت عنوان "حتى لا ننسى شهداءنا" وتقديم مداخلة من طرف الأستاذ جمال يحياوي وكذا شهادات حية لمجاهدين، بالإضافة إلى عرض للصور وتقديم أناشيد وطنية.