الجزائر تشارك في تأسيس اتحاد مهني مغاربي للصحفيين

أعلن الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ 32 لتأسيس اتحاد المغرب العربي، عن تشكيل مكتب تأسيسي للاتحاد المغاربي للصحفيين بمشاركة صحفيين ونقباء من تنظيمات نقابية ومهنية للصحفيين بكل من الجزائر وليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا، على يتم الشروع في التحضير للمؤتمر الأول والذي سيكون -حسب بيان التأسيس- بموريتانيا.

وتشارك الجزائر ممثلة في المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين كعضو في المجلس التأسيسي.

وجاء في بيان التأسيس الذي نشر الأربعاء 17 فيفري 2021 وتلقى موقع الإذاعة الجزائرية نسخة منه أنه تجسيدا للتطلعات الكبرى التي يسعى لها الاتحاد المغاربي، نعلن نحن الصحفيات والصحفيون في دول المغرب العربي ومن مختلف المؤسسات الإعلامية المكتوبة والالكترونية والمرئية والمسموعة عن إطلاق أول اتحاد مغاربي للصحفيين.

وقال المؤسسون في بيانهم أن المبادرة هذه جاءت تزامنا مع ذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربي "الذي مازلنا نؤمن انه لا بديل عنه في تحقيق طموحات الشعب المغاربي."

وأضاف البيان "سيشكل الإتحاد إطارا مهنيا يعمل بالتشاور والحوار المفتوح والبناء على حصر انشغالات الصحفيين في منطقتنا المغاربية والعمل على تحسين ظروف عمل الصحفيين والارتقاء بمهنة الصحافة، وجعلها أداة فاعلة في خدمة القضايا المصيرية المشتركة التي تتوق إليها شعوب منطقتنا المغاربية، في جو من الحوار البناء والمثمر يكرس قيم الحرية والعدالة والديمقراطية".

وقال مصدر في المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين أن اجتماعا تشاوريا سينعقد خلال أيام لأجل إصدار تفاصيل عن المشاركة في التأسيس لهذا التنظيم المهني للصحفيين على مستوى منطقتنا المغاربية.