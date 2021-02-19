مواطنون للإذاعة: قرارات الرئيس تبون تبعث على التفاؤل لممارسة العمل السياسي بجدية

ثمن المواطنون القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا الخميس،معبرين عن ارتياحهم لقرار حل المجلس الشعبي الوطني و تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، ما يبعث على التفاؤل أكثر لممارسة العمل السياسي خاصة من قبل فئة الشباب التي تمثل أكثر من 75 بالمائة من المجتمع الجزائري.

وأكد بعض الشباب الذين تقربت منهم الإذاعة الجزائرية، بأن القرارات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية،ستسمح بإشراكهم الفعلي في العملية السياسية التي غيب عنها الشاب الجزائري لمدة عقود.

وأعلن الرئيس عبد المجيد تبون الخميس، عن قراره بحل المجلس الشعبي الوطني والمرور مباشرة إلى انتخابات "تكون خالية من المال الفاسد أو غير الفاسد، تفتح المجال للشباب" الذي دعاه إلى "اقتحام المؤسسات السياسية" وسيتم ذلك بتشجيع من الدولة من خلال "التكفل بجزء كبير من تمويل الحملة الانتخابية".

واعتبر أن إشراك الشباب في الحياة السياسية سيمكن من "ضخ دم جديد في أجهزة الدولة" وسيجعل البرلمان "عين ولسان الشعب، بحيث لن تكون فيه أي شكوك"، على اعتبار أنه "سينتخب تحت مراقبة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي لا يتدخل أحد في صلاحياتها، بما في ذلك رئيس الجمهورية".

ومن جهة أخرى، تحدث رئيس الجمهورية عن الذكرى الثانية لـ"المسيرات التي نفتخر بها للحراك الأصيل المبارك، وهو الحراك الذي أبهر كل الدول وأنقذ الجزائر من مأساة، خاصة حينما تقبل الانتخابات بكل روح سياسية".

و في ذات السياق و على هامش الاحتفال باليوم الوطني للشهيد هذا الخميس، عاد رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، إلى الملفات الحساسة التي أعاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فتحها، خاصة تلك المتعلقة بملف الذاكرة واصفا ذلك بالخطوات العملية للإصلاح.

و كان قد أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن جملة من القرارات منها تعديل حكومي وحل المجلس الشعبي الوطني إلى جانب عفو رئاسي سيمس عددا من المعتقلين في خطاب وجهه للأمة هذا الخميس.

المصدر: الإذاعة الجزائرية