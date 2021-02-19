اتفاقية تعاون وشـراكة بين الشركة الوطنية للتأمين وجمعية " شباب نعم نستطيع"

في إطار تشجيع السياسة التشاركية التي أقرها رئيس الجمهورية بين فاعلي المجتمع المدني و مختلف المؤسسات و الشركات العمومية، وقعت كل من الشركة الوطنية للتأمين وجمعية " شباب نعم نستطيع" اتفاقية تعاون و شراكة تسمح بتأمين نشاطات الجمعية ومنخرطيها .

وقال سمير بورزق رئيس جمعية "شباب نعم نستطيع" في تصريح لموقع الإذاعة الجزائرية " سعيد جدا بتوقيع هاته الاتفاقية مع الشركة الوطنية للتأمين التي تعد الأولى من حيث التفرع وطنيا و أول مؤسسة للتأمين منذ 1963" ، مضيفا أن " الاتفاقية ستسمح لنا بالعمل بأريحية عبر تأمين نشاطاتنا وأعضائنا ضد الحوادث و كذا تأمين ممتلكات المنخرطين في جمعيتنا بتخفيضات تصل 50 بالمئة بمجرد تقديم بطاقة الانخراط في الجمعية . وكل هذا في طريق تجسيد الاحتراف الحقيقي إدارة و ميدانا بعد سلسلة الاعترافات و الإطراءات التي تلقيناها في سنة 2020 و تصنيفنا ميدانيا من بين احسن الجمعيات على المستوى الوطني"

وأوضح بورزق أن الاتفاقية جاءت تجسيدا لخطابات رئيس الجمهورية التي تنادي بالتشاركية بين المجتمع المدني و مختلف مؤسسات الدولة خدمة للصالح العام و هذا ما نحرص على تطبيقه في أرض الواقع .. متفائلين بالقادم الأفضل التغيير سنصنعه بأيدينا كشباب فاعل يقول كلمته بالنشاط و الإيجابية .

وتم توقيع الاتفاقية على مستوى الإدارة الجهوية الجزائر 2 الواقعة ببرج الكيفان بحضور المدير الجهوي شعبان عزالدين و مختلف اطارات الشركة الوطنية للتأمين ، بحضور رئيس جمعية شباب" نعم نستطيع سمير بورزق" و وفد مرافق ممثلين عن الجمعية التي تعد حسب الإحصائيات و المعايير من بين أنشط الجمعيات في الجزائر لسنة 2020 و اعتبرت كنموذج في عديد المحطات و التكوينات الخاصة بدور المجتمع المدني خلال الأزمات.

وبرزت جمعية " شباب نعم نستطيع" كأبرز جمعيات المجتمع المدني الناشطة خلال أزمة كورونا بنشاطاتها التضامنية والتحسيسية وحتى الرياضية عبر مختلف الفضاءات والمؤسسات العمومية .