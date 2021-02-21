الرئيس تبون يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، هذا الأحد، اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام للبلاد، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "ترأس اليوم، الأحد 21 فيفري 2021، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم الوضع العام للبلاد على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية".

"وبعد أن استمع لمداخلات أعضاء المجلس الأعلى للأمن حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال، أسدى السيد الرئيس تعليماته للمسؤولين، كل في مجال اختصاصه"، وفقا لذات المصدر.

"هذا وقد حيا رئيس الجمهورية المجهودات المبذولة من أجل الحفاظ على الاستقرار العام بالبلاد، خاصة تلك المتعلقة بمجابهة فيروس كورونا كوفيد-19 والانطلاقة الموفقة لعملية التلقيح ضد هذه الجائحة"، يضيف البيان.