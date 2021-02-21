انطلاق عملية التلقيح بالجرعة الثانية ضد فيروس كورونا

تم الشروع هذا الأحد في عملية التلقيح بالجرعة الثانية ضد فيروس كورونا، بالنسبة للمواطنين اللذين تلقوا اللقاح مع الأوائل، على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسيدي أمحمد بوشنافة بالينابيع بالجزائر العاصمة.

وعبر المواطنون اللذين توافدوا على المصحة منذ الساعات الأولى من صبيحة يوم الأحد عن ارتياحهم لظروف الاستقبال وعن التنظيم المحكم لهذه العملية، كما عبروا عن ارتياحهم لعدم تعرضهم لآية أثار جانبية للقاح وهو ما أكدته إحدى المواطنات للقناة الإذاعية الأولى حيث صرحت أنها "بعد مرور 18 يوما من تلقيها الجرعة الأولى تلقت اتصالا من العيادة لتذكيرها بضرورة التقرب من المصحة لأخذ الجرعة الثانية، اما أخرى فكشفت أنها "بعد تلقيها للجرعة الأولى شعرت في اليوم الموالي بالحمى وبعض الآلام على مستوى المفاصل لكن بعد تناولها دواء الباراسيتامول شعرت بالتحسن" أما أخر فقد كشف أنه "لم يشعر بآثار جانبية وأن سر تواجده اليوم بالمصحة هو المكالمة التي تلقاها وهو ما دفعه إلى التنقل لأخذ الجرعة الثانية".

من جهتها، أكدت المكلفة بالاتصال لحملة التلقيح ضد كوفيد 19 بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسيدي أمحمد بوشنافة بالينابيع، أسيا قرومي، أن "أكثر من 425 شخصا تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا منذ إنطلاق العملية مشيرة أن "30 شخصا تلقوا هذا الأحد الجرعة الثانية من لقاح كورونا" وأنه لم تسجل آية أعراض جانبية خطيرة ما عد بعض الحمى وهي أعراض طبيعية -حسب المتحدثة- التي كشفت أيضا أنه منذ 31 جانفي الفارط إلى غاية 18 فيفري الجاري تلقى 425 شخصا اللقاح وأغلبهم من مستخدمي قطاع الصحة وكبار السن".