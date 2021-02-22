وفاة 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في حادث مرور بين عين صالح و المنيعة

21/02/2021 - 23:23

لقي ثلاث أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح، مساء هذا الأحد، في حادث انقلاب وانحراف شاحنة بين عين صالح والمنيعة حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية بتمنراست.

وأوضح ذات المصدر أن أفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية لعين صالح تدخلوا اليوم على الساعة 21 و27 د، اثر وقوع حادث تمثل في انحراف و انقلاب شاحنة من على بعد 55 كلم شمال عين صالح باتجاه المنيعة .

و قد أسفر هذا الحادث عن وفاة 03 أشخاص و إصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة حسب ما اكده المكلف بالإعلام بالحماية المدنية بتمنراست الملازم مواتسي عبد الفتاح .

و أضاف ذات المصدر بأنه تم تسخير شاحنة إطفاء، و سيارتي إسعاف (02 ) للحماية المدنية لنقل الجثث و الجرحى لمستشفى عين صالح.

وقد تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث .

 

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