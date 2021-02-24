اتصالات الجزائر ترفع سرعة تدفق الإنترنت إلى 4 ميغابايت لـ 2 مليون مشترك

سمحت الاختبارات التي أجرتها اتصالات الجزائر في الأيام الماضية من مضاعفة سرعة تدفق الإنترنت إلى 4 ميغابايت لدى ما يقارب 2 مليون مشترك، حسب ما أكدته اليوم الأربعاء الشركة في بيان لها.

وجاء في البيان أن شركة اتصالات الجزائر" شرعت في عملية تحويل اختبارية والتي لا تزال مستمرة، ستسمح لما يقرب من 2 مليون مشترك بعرض 2 ميغابايت (Mbps) بمضاعفة سرعة التدفق إلى 4 ميغابايت (Mbps)" وأن الاختبارات التي أجريت في الأيام القليلة الماضية، على كامل التراب الوطني، سمحت لاتصالات الجزائر بتسجيل تحسن معتبر عند معظم المشتركين المعنيين".

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحسن، هو "ثمرة المشاريع التي تمت مباشرتها في مجال عصرنة طبقات شبكة الاتصالات الوطنية، من المصدر إلى المشترك، لاسيما من خلال إنجاز المؤسسة لمنافذ جديدة تعتمد على الألياف البصرية، بالموازاة مع ترقية و عصرنه الشبكة النحاسية القائمة، لضمان سرعات تدفق أعلى"، إضافة إلى استغلال القدرات التي يسمح بها نظام الربط بالكابلات البحرية ORVAL / ALVAL، الذي مكن أيضا من ضمان استقرار خدمة الإنترنت أثناء صيانة الكابل البحري SeaMeWe4خلال شهر يناير الماضي

وجددت شركة اتصالات الجزائر تأكيدها بالمناسبة على مواصلة جهودها واستثماراتها لإعادة تأهيل الشبكة وتحديثها وتطويرها، من أجل ضمان استمرارية و جودة الخدمة المقدمة لجميع زبائنها، يضيف البيان.