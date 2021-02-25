بن بوزيد : اكتساب مناعة جماعية بتوسيع حملة التلقيح ضد كورونا أولوية السلطات العمومية

ذكر وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات ابو بكر بن بوزيد، هذا الخميس باستراتيجية الجزائر في مجابهة وباء كورونا، التي ترتكز أساسا على ضرورة اكتساب مناعة جماعية من خلال توسيع حملة التلقيح ضد كوفيد 19.

و أوضح بن بوزيد في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أثناء إشرافه على أشغال "الندوة الدولية حول الاستراتيجية الجزائرية في مكافحة فيروس كورونا" ،أن التلقيح الواسع لاكتساب المناعة الجماعية يعد أولوية السلطات العمومية للقضاء على الفيروس المستجد.

كما أكد بأن الوباء سبب عواقب صحية واقتصادية عبر دول العالم، و التضامن الدولي لوضع حد لوباء كورونا سيشكل قفزة نوعية للإنسانية.

في ذات السياق، كشف نائب مدير التعاون مع الاتحاد الاوربي السعيد مزيان، أن الاتحاد الأوروبي قدم 75 مليون أورو للجزائر لتمويل مشروع "الاستجابة التضامنية في ظل الجائحة".

و بحسب مزيان قيمة المشروع المتفق عليها مع الإتحاد الأوروبي 75 مليون أورو، منها 43 مليون أورو تخص القطاع الصحي، و باقي المبلغ يخص قطاع السياحة و الاقتصاد الأزرق.

بدوره هنأ سفير الاتحاد الأوربي بالجزائر جون أوروك، بلادنا لاستجابتها السريعة في التعامل مع أزمة كورونا، و جهودها فيما يتعلق بالتدابير الوقائية و الكشف عن الحالات وعلاجها.