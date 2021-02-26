﻿كورونا: 183 إصابة جديدة و159 حالة شفاء و 4 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلن هذا الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورارعن تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 و 4 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 159 مريضا للشفاء.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 112.805 شخص من بينها 183 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 77.842 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2977 حالة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، يتواجد حاليا 21 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 28 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة, فيما سجلت 4 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات .

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية