الاتحاد الإفريقي : كوثر كريكو تعرض تجربة المرأة الجزائرية في مجال التمكين الاقتصادي و الاجتماعي

26/02/2021 - 21:28

شاركت الجزائر، ممثلة بوزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، السيدة كوثر كريكو ، أمس الخميس ، في الاجتماع الافتراضي الوزاري الإفريقي للتحضير للوثيقة الموحدة التي ستتبناها دول الاتحاد الإفريقي في الدورة الــ 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة ، التي ستعقد ابتداء من 15 مارس المقبل، حسبما جاء في بيان لوزارة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة ، اليوم الجمعة.

وأوضح البيان أن الوزيرة "عرضت تجربة المرأة الجزائرية في مجال التمكين الاقتصادي و الاجتماعي و قدمت إثراء لبعض بنود مشروع الإعلان الموحد، بما يتوافق و التزامات الجزائر الدولية و السياسة الوطنية".

و أضاف البيان أن الاجتماع ،الذي تم عبر تقنية التحاضر عن بعد، و حضره وزراء الاتحاد الإفريقي المعنيون بشؤون المرأة ، يهدف إلى الإعداد للدورة الـ 65 للجنة وضع المرأة بالامم المتحدة (CSW65) ، بشأن الموضوع المتعلق ب"المشاركة الكاملة و الفاعلة للمرأة و صنع القرار في الحياة العامة ، إلى جانب القضاء على العنف من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين و تمكين جميع النساء و الفتيات".

و ذكر أن الاجتماع أسفر عن الإعلان عن بيان موحد للمشاركة في الدورة الــــ 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة ، التي ستعقد ابتداء من 15 مارس المقبل.

و من بين أهم المحاور التي تضمنها مشروع هذا البيان ، تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية ، ضمان فعالية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الاستجابات لجائحة"كوفيد-19" و التعافي منها، و منع جميع أشكال العنف ضد المرأة في الحياة العامة و القضاء عليها و تغيير المعايير الاجتماعية السلبية بشأن قيادة المرأة و مشاركتها في الحياة العامة و دعم القيادات النسائية"، يضيف بيان وزارة التضامن الوطني.

 المصدر : وأج / الاذاعة الجزائرية

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