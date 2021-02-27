الجولة الـ15: وفاق سطيف يستعيد الصدارة وشبيبة القبائل تظفر ب "الكلاسيكو"

استعاد وفاق سطيف مركز صدارة البطولة بفضل فوزه الكبير على أولمبي الشلف (3-0)، و سيطرت شبيبة القبائل على "الكلاسيكو" ضد مولودية الجزائر (2-1)، في حيت عاد وداد تلمسان بانتصار مدوي من ميدان جمعية عين مليلة (3-0)، عقب إجراء بقية مباريات الجولة الـ15 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم السبت.

أطبق وفاق سطيف سيطرته على ضيفه أولمبي الشلف بثلاثية نظيفة (3-0)، وشهد ملعب الثامن ماي-1945 بروز وسط الميدان قندوسي بثنائية (د 17 و د 60)، ليضيف المهاجم الواعد عمورة (د 66) الهدف الثالث.

وعلى ضوء هذه النتيجة، استعاد "الوفاق" كرسي الريادة برصيد 30 نقطة وبفارق خطوة عن ملاحقه المباشر شبيبة الساورة لكن مع لقاءين متأخرين.

أما "الشلفاوة" يواصلون تجرع الهزائم الثقيلة التي ترمي بهم نحو الصف الـ14 (16 ن).

وفي لقاء قمة الجولة بملعب 5 جويلية الأولمبي، أطاحت شبيبة القبائل بصاحب الضيافة مولودية الجزائر (2-1)، وذلك رغم إكمال "الكناري" لباقي فترات اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد اللاعب كروم بالبطاقة الحمراء (د 62).

وكان بولحية (د 48) سباقا للتهديف لفائدة الضيوف، قبل أن يعدل فريوي الكفة للفريق العاصمي (د 64)، لكن آيت عبد السلام (د 79)، سجل الثاني وأهدى الفوز والنقاط الثلاث لـ "الشبيبة" التي ظفرت ب "الكلاسيكو" وصعدت الي المركز الخامس (25 ن).

أما تشكيلة المولودية فلم تجد بعد معالمها تحت إشراف المدرب الجديد عبد القادر عمراني، لتتراجع إلى الصف العاشر (19 ن) مع ثلاث مباريات متأخرة.

ونجح وداد تلمسان في الاستثمار بسفريته الطويلة من أقصى الغرب نحو شرق البلاد، حينما عبث بجمعية عين مليلة بثلاثية دون رد (3-0)، وافتتح الزوار مهرجانهم التهديفي بواسطة بلطرش (د 42) من ركلة جزاء.

وأمام "تيهان" أشبال المدرب عبد القادر يعيش بعقر ديارهم، تمكن الزوار من مضاعفة النتيجة عبر الهداف طويل (د 53)، ثم اختتم عايشي (د 78) الثلاثية التي تسمح لتشكيلة "الوداد" بالقفز إلى وسط جدول الترتيب (17 ن).

أما "الجمعية" فقد تراجعت نحو المركز الخامس (23 ن)، حيث أرجع المدرب سبب تذبذب مردود التشكيلة إلى "عدم تلقي اللاعبين لمستحقاتهم المادية".

وفي غرب البلاد، أكدت مولودية وهران صحتها الجيدة بفوزها على الضيف نادي بارادو (3-1)، وتجسد انتصار أشبال المدرب الجديد خير الدين ماضوي بثنائية المتألق من جولة لأخرى، المهاجم ياسين قنينة (د 47 و د 68) خلال المرحلة الثانية.

بالمقابل اكتفى شبان "الأكاديمية" بهدف وحيد من تسجيل المهاجم الأوغندي أوكيلو (د 85).

وبهذا، يقترب "الحمراوة" رويدا رويدا من ثلاثي الطليعة، بانفرادهم بالصف الرابع (27 نقطة)، في حين يواصل أتليتيك بارادو مشواره المتذبذب الذي يضعه عند المرتبة الثامنة (20 نقطة).

وكانت الجولة الـ15 قد افتتحت أمس الجمعة، حيث خطفت شبيبة الساورة مركز الريادة، لمدة 24 ساعة فقط، بفضل فوزها الكبير على اتحاد بسكرة (4-0)، مستغلة تعثر الوصيف أولمبي المدية أمام شباب قسنطينة (0-0)، في حين عاد اتحاد الجزائر و نصر حسين إلى سكة الانتصارات بنفس النتيجة (3-0)، أمام نجم مقرة و سريع غليزان تواليا.

