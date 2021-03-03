بريطانيا تتابع عن "كثب" الوضع الراهن في الصحراء الغربية

أكد وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، أن بلاده تتابع عن كثب الوضع في الصحراء الغربية المحتلة، وأنها على اتصال دائم مع طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية.

وأضاف جيمس كليفرلي في رد مكتوب على أسئلة تقدم بها النائب، غراهام موريس، حسبما نقله موقع "صمود نت" الصحراوي، أن بريطانيا تجري مناقشات منتظمة مع الأمم المتحدة في نيويورك، وأعضاء مجلس الأمن الدولي حول الوضع الراهن بالصحراء الغربية.



وأوضح ، أن "بريطانيا تتابع عن كثب الوضع في الصحراء الغربية منذ 13 نوفمبر 2020"، تاريخ العدوان المغربي على مدنيين عزل في ثغرة الكركرات غير الشرعية، وخرق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تسجل التقارير التي ترد عن وقوع مواجهات عسكرية بين جيش التحرير الشعبي الصحراوي وقوات الجيش الملكي المغرب.



وذكر المسؤول البريطاني أن بلاده "تواصل حث الجميع على تجنب المزيد من التصعيد، والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة"، مؤكدا تأكيد لندن جهود الأمين العام للأمم المتحدة، لتعيين مبعوث شخصي إلى الصحراء الغربية، في أقرب وقت ممكن.