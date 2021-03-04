باستور يكشف عن 6 حالات جديدة للفيروس المتحور

كشف معهد باستور عن اكتشاف 6 اصابات جديدة من فيروس كورونا المتحور في الجزائر حسب بيان نشره المعهد على صفحته الرسمية بالفايسبوك.

وورد في البيان الذي نشر اليوم انه في سياق البحوث الجينية المستمرة التي يقوم بها معهد باستور بالجزائرعلى فيروسSARS-CoV-2 ، وضمن المراقبة النشطة للسلالات المتغيرة المنتشرة حاليا في العالم، -وبعد تأكيد بتاريخ 25 فيفري الماضي، حالتين حاملتين للسلالة البريطانية الجديدة بالجزائر العاصمة، تم اليوم 04 مارس 2021 تأكيد ست حالات أخرى حاملة لنفس السلالة، على مستوى مخابر معهد باستور.

واضاف البيان ان الامر يتعلق بأربعة أشخاص كانوا على اتصال بإحدى الحالتين الأوليتين، تأكدت اصابتهم في إطار التحقيقات الوبائية حول هاتين الحالتين و قد تم عزلهم حاليا على مستوى المؤسسة الإستشفائية المتخصصة بالقطار والمؤسسة العمومية الإستشفائية بالرويبة.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية