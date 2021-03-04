أوبك+ تقرر الابقاء على مستوى انتاجها الحالي إلى غاية نهاية أبريل

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها، أو ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، الابقاء على مستوى انتاجها النفطي الحالي دون تغيير، وذلك إلى غاية نهاية أبريل، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

وأوضح السيد عرقاب خلال تصريح صحفي عقب الاجتماع الوزاري ال14 للدول المنتجة للنفط من منظمة "أوبك" وخارجها الذي جرى بواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أن المشاركين اتفقوا على تمديد العمل بمستوى الانتاج المتفق عليه في يناير الماضي والمحدد ب2ر7 مليون برميل يوميا.

وجرت أشغال الاجتماع الوزاري لدول "أوبك+" بعد انتهاء الاجتماع ال27 للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الخفض الانتاجي والذي انطلق أمس الاربعاء.

وبهذا الخصوص، كشف السيد عرقاب أن معدل امتثال الدول بحصصها الانتاجية المحددة في اتفاق الخفض بلغ في يناير الماضي 105 بالمائة.