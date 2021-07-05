أوبك+: إرجاء الاجتماع الوزاري الـ18 لمزيد من المشاورات بين الدول الأعضاء

أرجأ أعضاء الاجتماع الوزاري الـ18 لدول أوبك وحلفائهم خارج المنظمة (اوبك+) أعمالهم المقررة هذا الاثنين إلى تاريخ آخر سوف يعلن عنه لاحقا, وهذا لمزيد من المحادثات والمشاورات بين الدول الاعضاء, حسبما افاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

ويضم الاجتماع الوزاري لدول مجموعة "أوبك+" 23 دولة (13 دولة في منظمة الدول المصدرة للنفط و10 دول غير أعضاء في المنظمة) وقعت على إعلان التعاون.

ويهدف الاجتماع إلى دراسة أوضاع سوق النفط العالمية وبحث آفاق تطورها على المدى القصير, واتخاذ القرارات المناسبة على أساس ذلك.

يذكر ان الجزائر شاركت يومي 1 و 2 جويلية الجاري, عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, في أعمال الاجتماع الوزاري الـ181 لمنظمة "أوبك" وفي أعمال الاجتماع الـ31 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي).