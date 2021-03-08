تعيين منير زغدود مدربا جديدا لاتحاد الجزائر

اتفق مجلس إدارة نادي اتحاد الجزائر مع المدرب منير زغدود للإشراف على العارضة الفنية, خلفا للفرنسي تييري فروجي, المقال من منصبه بسبب "سوء النتائج", حسبما أعلنه الاثنين الفريق الناشط ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك.

وجاء في بيان إدارة الاتحاد: "مجلس إدارة اتحاد العاصمة و بعد تشاور مع المدير الرياضي عنتر يحي تم الإتفاق على تعيين منير زغدود و طاقمه على رأس العارضة الفنية للفريق".

وكان الاتحاد قد كتب على صفحته الرسمية أمس الأحد: "إدارة اتحاد الجزائر قررت إقالة المدرب تييري فروجي ومساعده بن عريبي بوزيان.

مقابل الإبقاء على مدرب الحراس محمد بن حمو والمحضر البدني نيكولا بوب في منصبيهما".

وتأتي إقالة فروجي, الذي عين على رأس العارضة الفنية لفريق"سوسطارة" في ديسمبر الفارط, عقب الخسارة التي تلقاها في "الداربي" العاصمي أمام نادي بارادو (1-2) يوم السبت في إطار الجولة ال16 من البطولة.

وحسب بعض المصادر, فقد تداولت أسماء المدربين نبيل نغيز, مزيان إيغيل ومنير زغدود, لتولي شؤون الطاقم الفني لتشكيلة "البهجة", قبل أن تستقر إدارة رئيس مجلس الإدارة عاشور جلول, على خيار المدافع الدولي الأسبق زغدود, لمواصلة المشوار.

وبهذا يكون الفريق "الأحمر و الاسود" قد أقال ثلاثة مدربين هذا الموسم, ويتعلق الأمر بالفرنسي فرانسوا تشيكوليني, الذي أنهيت مهامه قبل انطلاق البطولة وتم تعويضه ببن عريبي بوزيان بالنيابة, وكذا تييري فروجي.

وعقب مرور 16 جولة من البطولة, يحتل الاتحاد الصف الثامن برصيد 21 نقطة وبفارق ثماني خطوات عن المركز الثالث, منقوصا من مباراة أمام الجار مولودية الجزائر.