اتحاد الجزائر يطيح بشباب بلوزداد بــ 1-0

تفوق اتحاد الجزائر على مضيفه شباب بلوزداد بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (0-0)، اليوم الجمعة بملعب 20 أوت-1955 بالعناصر (الجزائر العاصمة)، لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و بعدما انتظر الجميع نهاية هذا الداربي العاصمي بالنتيجة البيضاء، باغت مهاجم زكرياء بن شاعة دفاع "الشباب" في الرمق الأخير من المواجهة بتسجيله هدف الانتصار لفريق "الاتحاد" (د 90+4).

وعلى ضوء هذه النتيجة، ارتقى أبناء "سوسطارة" نحو الصف السابع (31 نقطة) بمعية جمعية عين مليلة، بينما يبقى أبناء "لعقيبة" عند المركز الرابع (33 نقطة) مناصفة مع مولودية وهران.

و ستختتم مباريات تسوية الرزنامة باللقاءين الأخيرين بين مولودية الجزائر ونجم مقرة سهرة اليوم (30ر22 سا) من جهة، في حين تلعب مقابلة شبيبة سكيكدة و وفاق سطيف غدا السبت (00ر16 سا).

الجمعة 30 أبريل:

شباب بلوزداد - اتحاد الجزائر 0 - 1

مولودية الجزائر - نجم مقرة (30ر22 سا)

السبت 1 ماي:

شبيبة سكيكدة - وفاق سطيف (00ر16 سا)