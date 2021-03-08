رئيس الجمهورية يتلقى مكالمتين هاتفيتين من رئيسي كينيا وجنوب إفريقيا

تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين 08 مارس، مكالمتين هاتفيتين من كل من رئيس جمهورية كينيا السيد أوهورو كينياتا، ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا، السيد سيريل رامافوزا حسب بيان نشره موقع الرئاسة.

وقد تناول الرئيس -حسب البيان ذاته- خلال هاتين المكالمتين الهاتفيتين، مع نظيريه، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي، فضلا عن تبادل وجهات النظر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية.

كما تم، بالمناسبة، التطرق إلى أهم المسائل المطروحة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي، خاصة مجلس السلم والأمن الذي سيلتئم يوم غد الثلاثاء 9 مارس 2021، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وهو الاجتماع الذي ستشارك فيه الجزائر بصفتها أحد أعضائه.

المصدر: ملتميديا الاذاعة الجزائرية