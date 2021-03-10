هبوب رياح قوية بعدد من ولايات الجنوب تمتد إلى غاية الخميس

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية, الأربعاء في نشرية جوية خاصة, من هبوب رياح قوية وتطاير للرمال محليا, متسببة في تقليص الرؤية بعدد من ولايات الجنوب ابتداء من الأربعاء إلى غاية ظهيرة لخميس.

وأشارت النشرية التي تمتد صلاحيتها من يوم الأربعاء على الساعة الثالثة زوالا إلى حدود الساعة الثالثة من يوم الخميس بدرجة حذر "برتقالية", إلى أن الولايات المعنية هي تقرت وورقلة والمنيعة وإليزي وعين صالح وأدرار وتميمون.

وستكون الرياح شرقية إلى شمالية-شرقية, بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/سا, وقد تصل أحيانا إلى 80 كلم/سا أو تتجاوزها, حسب ذات النشرية.