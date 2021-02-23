رياح قوية منتظرة بعدد من الولايات الجنوبية والشرقية للبلاد هذا الثلاثاء

23/02/2021 - 11:03

حذرت نشرية جوية خاصة صادرة عن  الديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية وتطاير للرمال محليا, متسببة  في تقليص الرؤية بعدد من الولايات الجنوبية والشرقية للوطن هذا الثلاثاء .

وأشارت النشرية التي تمتد صلاحيتها من الساعة السادسة صباحا الى غاية الساعة  6 صباحا من يوم الأربعاء, إلى أن الولايات المعنية هي : جنوب تبسة, جنوب  خنشلة, بسكرة, الوادي, ورقلة, شمال غرداية و شمال اليزي.

و ستكون سرعة الرياح شرقية تمتد من 60/70 كلم /سا وشدتها تصل أو تتجاوز  أحيانا 80 كلم/سا, حسب ذات النشرية.

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