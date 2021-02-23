رياح قوية منتظرة بعدد من الولايات الجنوبية والشرقية للبلاد هذا الثلاثاء

حذرت نشرية جوية خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية وتطاير للرمال محليا, متسببة في تقليص الرؤية بعدد من الولايات الجنوبية والشرقية للوطن هذا الثلاثاء .

وأشارت النشرية التي تمتد صلاحيتها من الساعة السادسة صباحا الى غاية الساعة 6 صباحا من يوم الأربعاء, إلى أن الولايات المعنية هي : جنوب تبسة, جنوب خنشلة, بسكرة, الوادي, ورقلة, شمال غرداية و شمال اليزي.

و ستكون سرعة الرياح شرقية تمتد من 60/70 كلم /سا وشدتها تصل أو تتجاوز أحيانا 80 كلم/سا, حسب ذات النشرية.