برج بوعريريج : وفاة 4 أشخاص و جرح 10 آخرين في حادث سير ببلدية الحمادية

توفي 4 أشخاص وجرح 10 آخرون في حادث سير وقع اليوم الأربعاء على الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين ولايتي برج بوعريريج و المسيلة في جزئه الواقع بمنطقة الزرازرية التابعة لبلدية الحمادية، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح أن الحادث وقع إثر اصطدام عنيف بين حافلة صغيرة لنقل المسافرين تعمل على خط برج بوعريريج-العش (جنوبا) و شاحنة ذات مقطورة متسببا "في حصيلة أولية" في هلاك 4 أشخاص و جرح 10 آخرين، مشيرا إلى أن "هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع".

و قد تم نقل جثث الضحايا الأربع إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى لخضر بوزيدي بعاصمة الولاية مع تحويل الجرحى إلى ذات الهيكل الصحي لتلقي العلاج اللازم.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة اقليميا تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث.

للإشارة يشهد هذا الطريق الوطني العديد من حوادث المرور الخطيرة التي تسببت في إزهاق العديد من الأرواح و ذلك لكونه "غير مزدوج و يتكون من منعرجات خطيرة".