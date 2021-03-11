كورونا: 170 حالة جديدة و 128 حالة شفاء و2 وفيات خلال ال24 ساعة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار هذا الخميس ﻿عن تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 2 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 128 مريضا للشفاء.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا, أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 114.851 من بينها 170 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة), بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 79.556 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3028 حالة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, يتواجد حاليا 12 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 23 ولاية لم تسجل أي حالة و 18 ولاية سجلت من 1 الى 9 حالات, فيما سجلت 7 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.