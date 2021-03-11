معهد باستور : تسجيل 7حالات جديدة من السلالة البريطانية و13 حالة جديدة من السلالة النيجيرية بالجزائر

سجل معهد باستور 7 حالات جديدة للسلالة البريطانية و 13 حالة للسلالة الجديدة النيجيرية لفيروس كورونا بالجزائر حسب ما كشف عنه اليوم الخميس ذات المعهد .

وأكد ذات المعهد عبر موقعه على صفحته فايسبوك أنه وفي اطار البحوث الجينية المستمرة التي يقوم بها في اطار المراقبة النشطة للسلالات المتحورة الموجودة تم التأكيد من 7 حالات جديدة للسلالة البريطانية و13 حالة للسلالة الجديدة النيجيرية بالجزائر.

وذكر في هذا السياق بأن 7 حالات من السلالة البريطانية يتعلق الأمر بـــ 5 حالات من ولاية الجزائر منها ثلاث حالات من نفس العائلة كانت على اتصال بإحدى الحالات التي تم اكتشافها الاسبوع الماضي وحالتين من ولاية البليدة.

وبالنسبة لـ 13 حالة من السلالة النيجيرية فيتعلق الأمر بثلاث حالات من ولاية الجزائر منها حالتين من نفس العائلة وحالة واحدة من ولاية سوق أهراس و6 حالات من ولاية تبسة وحالة واحدة من (حاسي مسعود) ولاية ورقلة وحالة واحدة من ولاية عين صالح .

وشدد معهد باستور بالمناسبة على ضرورة إحترام الإجراءات الإحترازية المتمثلة في التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين .