معهد باستور: 111 حالة جديدة من الفيروس المتحور البريطاني والهندي بالجزائر

أكد معهد باستور هذا الجمعة، تسجيل 111 حالة جديدة من فيروس SARS-CoV-2 من بينها 96 حالة من السلالة البريطانية (B.1.1.7) في الأسبوعين الأخيرة و(15) حالة جديدة من السلالة الهندية (B.1.617) في أسبوع واحد، حسب ما أفاد به بيان للمعهد.

و أوضح البيان أنه " في إطار البحوث الجينية المتعلقة بمراقبة السلالات المتحورة لفيروس SARS-CoV-2 التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على العينات التي ترد إليه من مختلف الولايات, تم تأكيد سبعة وخمسون 57 حالة جديدة من السلالة البريطانية (B.1.1.7), في الفترة الممتدة من 4 الى 12 ماي الجاري.

ويتعلق الأمر بالنسبة لحالات السلالة البريطانية ب 34 حالة من ولاية الجزائر, 03 حالات من ولاية البليدة, حالة واحدة من ولاية بجاية, حالة واحدة من ولاية البويرة, حالتين (02) من ولاية قسنطينة, حالة واحدة من ولاية الوادي, حالة واحدة من ولاية غرداية, 05 حالات من ولاية المدية , 04 حالات من ولاية المسيلة, حالتين (02) من ولاية ورقلة, حالة واحدة من ولاية سوق اهراس, حالة واحدة من ولاية تسمسيلت و حالة واحدة من ولاية تقرت.

كما تم تسجيل خمسة عشرة (15) حالة من السلالة الهندية (B.1.617) خلال نفس الفترة.

ويتعلق الامر ب 14 حالة من ولاية ورقلة و حالة واحدة من ولاية تيزي وزو.

أما بالنسبة للأسبوع الممتد من 13 إلى 20 ماي 2021 ، فقد تم تسجيل تسعة وثلاثون (39) حالة من السلالة البريطانية، سجلتها ولاية الجزائر ب 5 حالات و 15 حالة من ولاية وهران و حالة واحدة من ولاية بجاية و09 حالات من ولاية البويرة و 09 حالات من ولاية بشار.

وذكر معهد باستور في ختام بيانه بأن الالتزام بالتدابير الوقائية في إطار البروتوكول الصحي (التباعد الجسدي وارتداء الأقنعة الواقية والغسل المتكرر لليدين) "يبقى أفضل ضمانا للحد من انتشار العدوى وتسجيل حالات جديدة".