معهد باستور:اكتشاف 225 حالة متحورة لفيروس كورونا خلال جوان الجاري بالجزائر

تم اكتشاف 225 حالة إصابة بمختلف السلالات المتحورة لفيروس كوفيد-19 خلال شهر جوان الجاري بالجزائر ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المكتشفة لحد الآن الى 749 حالة، حسبما أعلن عنه هذا الاثنين معهد باستور الجزائر في بيان له.

وأوضح المعهد أنه "في إطار البحوث الجينية المتعلقة بمراقبة السلالات المتحورة لفيروس SARS-CoV-2 التي يقوم بها على العينات التي ترد إليه من مختلف الولايات، أحصى 749 حالة إصابة تم الكشف عنها لحد الآن"، مشيرا إلى أنه "تم اكتشاف 225 حالة من السلالات المتحورة خلال شهر جوان، أغلبها بولاية الجزائر".

ففيما يتعلق بسلالة "ألفا"، تم تسجيل 71 حالة بولاية الجزائر، 3 حالات بتيبازة، 21 حالة بالبليدة،7 حالات ببجاية، 9 حالات بالبويرة, 3 حالات بالجلفة، 8 حالات بقسنطينة و 4 حالات بعنابة.

كما سجلت أيضا 5 حالات ببرج بوعريريج،3 حالات بالمدية، حالتان (2) بميلة، 39 حالة بوهران، 6 حالات بغليزان، 4 حالات بعين تيموشنت، حالتان (2) بمعسكر، 3 حالات بالنعامة و حالتان (2) بأم البواقي.

وعلاوة على ما سبق ذكره، سجلت أيضا، وفي ذات السلالة،22 حالة بولاية ورقلة، 5 حالات بأولاد جلال، حالتان (2) بتسمسيلت وحالة واحدة (1) بالأغواط.

أما فيما يتعلق بسلالة "دلتا"، فقد تم رصد 3 حالات بولاية الجزائر، يضيف ذات البيان.

ويعلم معهد باستور بأن "عملية حصر المتغيرات المختلفة (الطفرات) التي تم تحليلها حتى الآن من عينات PCR الإيجابية المرسلة إليه من قبل جميع المؤسسات الصحية على المستوى الوطني، تظهر بأن السلالات المختلفة المطابقة لها هي تلك التي تم الإعلان عنها من خلال بياناته الإعلامية المنشورة على موقعه على الإنترنت وصفحته على الفايسبوك".

كما لفت أيضا إلى أن "جميع السلالات الأخرى المتحورة المنتشرة حاليا عبر العالم (بيتا وغاما) هي محل مراقبة دقيقة من قبل المعهد".

وإزاء ذلك، دعا معهد باستور إلى "التحلي باليقظة والالتزام بصرامة بالقواعد الأساسية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي (ارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين)" التي تعتبر "ضمانا للحد من انتشار الفيروس والسلالات المتحورة".