شباب بلوزداد: مدير القطب التنافسي توفيق قريشي يعلن استقالته

أعلن مدير القطب التنافسي لشباب بلوزداد، توفيق قريشي، استقالته من منصبه، هذا الجمعة، متحججا بسوء العلاقة مع مدرب الفريق، الفرنسي فرانك دوما.

وقال قريشي في تصريح للقناة للإذاعة الثالثة ''التيار لا يمر مع المدرب فرانك دوما، نحن لا نتحدث ولا يمكن المواصلة بهذه الطريقة. لقد قررت الانسحاب وترك له المجال حتى يعمل مع فريقه كما يرغب، ربما أزعجه. يجب عدم نسيان أني أحمل قبعة المسير والتقني''.

قرار انسحاب قريشي يأتي في الوقت الذي يعيش فيه الشباب فترة فراغ بعد ست مباريات دون فوز في المنافسة المحلية ورابطة أبطال افريقيا. وأضاف قريشي ''طالبت بمقابلة رئيس الشباب شرف الدين عمارة لتقديم استقالتي نظرا للمعطيات المتواجدة اليوم. كنت أرغب في مواصلة العمل في هذا المشروع ولكنه أضحى مستحيلا. فضلت أن أضحي بنفسي من أجل الفريق. أمضيت 14 شهرا في الشباب، لقد نجحت في بعض الأمور كما أخفقت في أخرى''.

رغم الأوقات الصعبة التي يعيشها ''أبناء العقيبة'' إلا أن قريشي يعتبر أن النادي يضم كل الامكانيات من أجل الخروج من الأزمة.

وأضاف قائلا ''صحيح أننا نمر بأوقات صعبة فيما يتعلق بالنتائج ولكن للمجموعة امكانيات تسمح لها بتصحيح الوضع. يجب فقط ضبط بعض المعطيات''. قبل أن يختتم قائلا ''الأن، سأستريح قليلا بعد أن أمضيت العديد من الوقت دون أخد قسطا من الراحة''.

ولحساب الجولة ال17 من الرابطة المحترفة الأولى، يواجه شباب بلوزداد، هذا الجمعة، جاره فريق مولودية الجزائر بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة الثالثة مساء.