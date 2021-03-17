وفاة الفنانة ريم غزالي عن عمر ناهز الـ 39 سنة

17/03/2021 - 13:41

 توفيت هذا الأربعاء، الفنانة الجزائرية ريم غزالي  في باريس, عن عمر ناهز الـ 39 سنة بعد معاناتها مع مرض السرطان, حسبما اعلنته  عائلتها . 
وقالت شقيقتها سلمى غزالي في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بانستغرام: "منذ  دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائري الله يرحمك برحمته يا ريم". 
و كانت الراحلة قد اعلنت في نوفمبر 2019 عن إصابتها بمرض السرطان على مستوى  الرأس حيث خضعت لعملية جراحية بفرنسا. 
وقد اشتهرت الفنانة المولودة في 29 جوان 1982  بعد مشاركتها في برنامج "ستار  أكاديمي" في 2005 كما مثلت في العديد من الأعمال الدرامية الرمضانية.
 

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