بولنوار: تنظيم 300 معرض للمواد الاستهلاكية على المستوى الوطني في رمضان

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار هذا الأربعاء عن تنظيم 300 معرض للمواد الاستهلاكية على المستوى الوطني والسماح للتجار للبيع بالتخفيض لضمان الوفرة واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.

وفي السياق استبعد بولنوار خلال ندوة صحفية بقصر المعارض حودث ندرة في المواد الاستهلاكية خلال الشهر الفضيل داعيا المواطنين لعدم التهافت على اقتناء كميات كبيرة من المواد وتخزينها.

وكشف بولنوار في معرض حديثه عن توفر اللحوم البيضاء والحمراء على حد سواء في الأسواق مشيرا لوجود أكثر من 100 ألف طن من اللحوم بنوعيها ستسوق خلال شهر رمضان الكريم.

على صعيد متصل قدر بولنوار حجم المنتجات الفلاحية التي تسوق خلال نفس الفترة بـ 700 ألف طن عبر أسواق الجملة.

وكشفت التحقيقات الأولية لمصالح التجارة أن إرتفاع أسعار المواد الغذائية أو بعض المواد ذات الإستهلاك الواسع راجع للمضاربة والندرة.

و حسب محمد لوحايدية المدير العام للرقابة الإقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة فإن مصالح الوزارة سجلت 12 ألف تدخل منذ شهر أكتوبر الماضي منها 600 مخالفة، مشيرا إلى أن هذه التدخلات سمحت بتحرير 554 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين.

وعن ارتفاع الأسعار، أكد المتحدث ذاته للقناة الإذاعية الأولى أنها راجعة إلى المضاربة وارتفاع اسعارها في الأسواق العالمية.