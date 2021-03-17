الكونفدرالية لكرة القدم: شبيبة القبائل تفرض التعادل على نابسا ستارز الزامبي

عاد فريق شبيبة القبائل بتعادل ثمين من لوساكا امام نابسا ستارز الزامبي بنتيجة 2-2 الشوط الأول (1-0) اليوم الأربعاء بملعب لوساكا برسم الجولة الثانية عن المجموعة الثانية من منافسة كاس الكونفدرالية لكرة القدم.

وسجل أهداف المباراة كل من جيمي موكيا (د 12) و ايت عبد السلام (د 63 ضد مرماه) لصالح نابسا ستارز. و اموس سيموانزا (د 82 ضد مرماه) و ماسينيسا نزلة (د 90) لشبيبة القبائل.

وفي المباراة الأخرى عن نفس المجموعة فاز فريق كوتون سبور الكاميروني على نهضة بركان المغربي (حامل اللقب) بنتيجة 2-0 في المباراة التى جرت بمدينة غاروا.

و بعد إجراء مقابلتي الجولة الثانية يتصدر فريق شبيبة القبائل المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط متقدما كل من كوتون سبور الكاميروني و نهضة بركان المغربي (3 نقاط) فيما يقبع نابسا ستارز في المركز الرابع و الأخير بنقطة واحدة.

و في الجولة المقبلة المقررة يوم 2 ابريل يتنقل فريق شبيبة القبائل الي المغرب لمواجهة نهضة بركان فيما سيستقبل نابسا ستارز الزامبي منافسه كوتون

سبور الكاميروني.

يذكر ان الأول و الثاني يتأهلان الى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.