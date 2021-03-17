الكونفدرالية لكرة القدم: شبيبة القبائل تفرض التعادل على نابسا ستارز الزامبي

17/03/2021 - 17:13

عاد فريق  شبيبة القبائل بتعادل ثمين من لوساكا  امام نابسا ستارز الزامبي بنتيجة 2-2 الشوط الأول (1-0) اليوم الأربعاء بملعب  لوساكا برسم الجولة الثانية  عن المجموعة الثانية من منافسة كاس الكونفدرالية  لكرة القدم.

وسجل أهداف المباراة كل من جيمي موكيا (د 12) و ايت عبد السلام (د 63 ضد  مرماه) لصالح نابسا ستارز. و اموس سيموانزا (د 82  ضد مرماه) و ماسينيسا نزلة  (د 90) لشبيبة القبائل.

وفي المباراة الأخرى عن نفس المجموعة فاز فريق كوتون سبور الكاميروني على  نهضة بركان المغربي (حامل اللقب) بنتيجة 2-0 في المباراة التى جرت بمدينة  غاروا.

و بعد إجراء مقابلتي الجولة الثانية يتصدر فريق شبيبة القبائل المجموعة  الثانية برصيد أربع نقاط متقدما كل من كوتون سبور الكاميروني و نهضة بركان المغربي (3 نقاط) فيما يقبع نابسا ستارز في المركز الرابع و الأخير بنقطة  واحدة.

و في الجولة المقبلة المقررة يوم 2 ابريل يتنقل فريق شبيبة القبائل الي المغرب لمواجهة نهضة بركان فيما سيستقبل نابسا ستارز الزامبي منافسه كوتون 

سبور الكاميروني.

يذكر ان الأول و الثاني يتأهلان الى الدور ربع النهائي من المسابقة  القارية.

 

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