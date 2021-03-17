وزارة الدفاع تعلن عن مشروع لمراجعة المعاشات العسكرية

أكدت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء في بيان لها، أن قانون المعاشات العسكرية قد تم تقديمه لمراجعة بعض مواده.

وجاء في البيان: "تعلن وزارة الدفاع الوطني أن قانون المعاشات العسكرية قد تم تقديمه لمراجعة بعض مواده، وذلك لتمكين عديد الفئات من العسكريين السابقين الذين أودعوا ملفات التسوية لدى مصالح وزارة الدفاع الوطني من الدراسة والتسوية، ويتعلق الأمر بالمادة التي تسمح بتمديد آجال الطعون وكذلك المادة التي تسمح بإحداث منحة عطب تكميلية، يستفيد منها العسكري الذي تمنحه لجان الخبرة الطبية نسبة عطب منسوبة للخدمة".

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالنتائج المحققة لحد الآن في مجال دراسة الملفات المودعة لدى وزارة الدفاع الوطني للفحص والتسوية، والتي تهم مختلف فئات العسكريين السابقين، فقد "بلغ عددها 288.079 ملف"، موزعة كما يلي:" - ملفات العسكريين المسرحين من الصفوف بسبب عجز بدني غير منسوب للخدمة، وعددهم 37.181 ملف، تم قبول 8975 ملف لحد الآن.

- ملفات العسكريين المتقاعدين الذين لا يتقاضون منحة عطب، وعددهم 171.059 ملف، تم لحد الآن قبول 5684 ملف.

- ملفات العسكريين المسرحين بسبب نهاية العقد ولأسباب تأديبية وعددهم 80.739، تم قبول لحد الآن 1200 ملف".

و بهذا-- يضيف البيان-- ف"إن عدد الملفات التي تم تسويتها منذ جانفي 2021 إلى يومنا هذا بلغ 15859 ملف، والعملية متواصلة".

وعليه فإن "وزارة الدفاع الوطني الحريصة على متابعة ملفات ووضعية كل العسكريين بمختلف فئاتهم وأصنافهم، وطبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تؤكد أن مصالحها تعمل بوتيرة مستمرة ومتزايدة لمعالجة أكبر عدد من الملفات المودعة للدراسة والفصل فيها في أقصر وقت ممكن".(وأج)