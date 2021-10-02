وزارة الدفاع الوطني تكذب مطاردة غواصة أجنبية قبالة المياه الإقليمية الوطنية

كذبت وزارة الدفاع الوطني هذا السبت "بصفة قطعية" الأخبار التي تداولتها مواقع إلكترونية وصحف وطنية مفاده أن غواصات تابعة للقوات البحرية "رصدت وطاردت غواصة أجنبية كانت متواجدة قبالة المياه الإقليمية الوطنية" تزامنا مع تنفيذ تمرين بحري مركب يومي الـ 29 و الـ30 سبتمبر الفارط، بالواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في بيان الوزارة : "تداولت بعض المواقع الإلكترونية وعناوين الصحافة الوطنية خبرا مفاده أن غواصات تابعة لقواتنا البحرية رصدت وطاردت غواصة أجنبية كانت متواجدة قبالة المياه الإقليمية الوطنية تزامنا مع تنفيذ تمرين بحري مركب الردع 2021، يومي الـ29 والـ30 سبتمبر 2021 على مستوى مضلع الرمي البحري التابع للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية بمشاركة عدة وحدات عائمة لقواتنا البحرية".

وبهذا الصدد -يضيف نفس المصدر- فإن "وزارة الدفاع الوطني تكذب بصـفة قطعية مجمل هذه الأخبار التي تم تداولها من طرف هذه الوسائل الإعلامية".

وأكدت الوزارة في بيانها بأن "التمرين البحري المذكور والذي تم تنفيذه بنجاح كبير من طرف طاقم الغواصة +جرجرة+، لم يسجل خلاله أي حادث يذكر، بما في ذلك الحادثة التي تطرقت إليها هذه الوسائل الإعلامية".

من جهـة أخرى، "تدعو وزارة الدفـاع الوطني مختلف وسائل الإعلام الوطنية للتقرب من مصالحها المختصة قصد التحقق من صحة مثل هذه الأخبار قبل نشرها تفاديا لتغليط الرأي العام"، حسب البيان ذاته.