الرئيس تبون يترأس اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء

يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، هذا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، حسب ما أفاد به، السبت، بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة: "يترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدا الأحد 21 مارس 2021، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، يخصص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض ذات الصلة بالتحضيرات لشهر رمضان الكريم، والانتخابات التشريعية، والتنظيم الاقليمي للبلاد، وتعديل قانون المعاشات العسكرية، بالإضافة إلى مراسيم رئاسية تخص تشكيلة وتنظيم المجلس الأعلى للشباب، والمرصد الوطني للمجتمع المدني، وتنظيم وتسيير جامع الجزائر".