كورونا: تعافي 93 و91 إصابة إضافية وحالتي وفاة في 24 ساعة

أعلنت لجنة الرصد والمتابعة لفيروس كورونا؛ هذا الأحد؛ عن تعافي 93 شخصًا وتسجيل حالتي وفاة و91 إصابة إضافية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

برسم اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أنّ إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 116.157 شخص بينها 91 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر 0.2 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 80.659 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3057 .

وبحسب فورار، يتواجد 10 مرضى في العناية المركزة، فيما لاحظ أنّ 22 ولاية سجّلت أقل من 9 حالات، بينما لم تسجّل 24 ولاية أي حالة، في وقت سجلت ولايتين أزيد من 10 حالات.

وأكد المتحدث باسم لجنة الرصد والمتابعة أنّ الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيًا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.