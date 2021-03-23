حوادث المرور: وفاة 39 شخصا وإصابة 1489 آخرين بجروح خلال أسبوع

23/03/2021 - 11:06

لقي 39 شخصا حتفهم وأصيب 1489 آخرون بجروح  متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرورية سجلت عبر مختلف مناطق الوطن خلال الفترة  الممتدة من 14 إلى 21 مارس, حسب ما أوردته, الثلاثاء, الحصيلة الأسبوعية  لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية إليزي بوفاة 7 أشخاص و  جرح 3 آخرين على إثـر 5 حادث مرور.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد  (كوفيد-19), قامت وحدات الحماية المدنية, خلال نفس الفترة, عبر كافة التراب  الوطني بـ 306 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية, لحثهم و تذكيرهم  بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي و التباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام  بـ 265 عملية تعقيم عبر 48 ولاية شملت عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة والمجمعات  السكنية والشوارع.

وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للحماية المدنية خصصت لهاتين العمليتين 1257 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, 209 سيارة إسعاف و114 شاحنة مضخة.

أما فيما يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية ب5716 تدخل فـي  نفس الفترة لتغطية 4950 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر, كما تمكنت من  إخماد 531 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

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