كورونا: تعافي 84 و89 إصابة إضافية و3 حالات وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات؛ هذا الأربعاء؛ عن تعافي 84 شخصًا من فيروس كورونا، بينما جرى تسجيل 3 حالات وفاة و89 إصابة إضافية بالجائحة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بحسب مصالح بن بوزيد، فإنّ إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا، أوضح فورار أنّ عدد الإصابات العام بلغ 116.438 شخصًا بينها 89 حالة إضافية، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81065 شخصًا والعدد الإجمالي للوفيات 3069، في حين يتواجد 9 حالات في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 26 ولاية لم تسجل أي حالة جديدة و21 ولاية سجلت بين 1 إلى 9 حالات، فيما سجلت ولاية واحدة أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين الالتزام بنظام اليقظة، كما دعت إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والارتداء الإلزامي للقناع الواقي، مع الامتثال لقواعد الحجر الصحي.

واعتبرت الوزارة أنّ الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية إلى جانب أخذ الحيطة والحذر عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على الوباء القاتل.