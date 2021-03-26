اتفاقية لربط المستشفيات والمؤسسات الصحية بالتدفق العالي للإنترنت

وقع وزيرا البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار و الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد الخميس بالمؤسسة الاستشفائية عاشور زيان بأولاد جلال على اتفاقية لربط المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية بالتدفق العالي للإنترنت.

وأوضح وزير البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية، إبراهيم بومزار أن البرنامج المسطر للتنسيق بين الدوائر الوزارية يشمل ترقية التعاون بين الوزارتين ولاسيما من خلال هذه الاتفاقية لربط المستشفيات والمؤسسات الصحية بالتدفق العالي لتمكينها من التكنولوجيا التي تعمل على تطوير الصحة عن بعد ولاسيما في نقل المرضى و التشخيص عن بعد .

من جهته، أبرز وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد أن الاتفاقيات والتنسيق بين الدوائر الوزارية ضمن العمل المشترك والزيارات المشتركة يعكس مدى التعاون لترقية العمل في كل قطاع للاستجابة لتطلعات المواطنين ولاسيما المرضى بالمؤسسات الإستشفائية.

كما حضر الوزيران مراسم استلام قطاع الصحة بأولاد جلال لسيارة إسعاف مجهزة قدمتها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وقد أكد وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية أن هذه المبادرة ستشمل أيضا ولاية المغير و مناطق ظل، مشيرا إلى أن المال العام "يجب أن يستفيد منه المواطن" .

التشديد على ضرورة الإسراع في اشغال تهيئة مراكز البريد لتقديم خدمات أفضل إلى الزبون

من جانب أخر شدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار بولاية المغير على ضرورة الإسراع في أشغال تهيئة وتوسيع "مراكز البريد" بهدف تقديم خدمات أفضل إلى الزبون .

وأكد المتحدث ذاته على هامش وضعه حيز الخدمة مشروع ربط حي 940 سكن بوسط المدينة بشبكة توصيل الألياف البصرية إلى المنازل (FTTH) أن تهيئة مراكز البريد وفق المواصفات المعمارية العصرية من شانها أن تساهم إلى حد بعيد في تحسين الخدمة العمومية للقطاع وهي من أبرز الأهداف المسطرة لدى مصالحه الوزارية.

وأشار الوزير أن دائرته الوزارية تولي أهمية بالغة إلى انشغالات زبائن كل من شركتي بريد الجزائر واتصالات الجزائر وذلك في إطار تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اجتماعات مجلس الوزراء لاسيما فيما تعلق بنوعية واستمرارية الخدمات المقدمة وذلك لا يتأتى حسبه إلا من خلال تهيئة وتوسيع وإنجاز مرافق تتماشى واحتياجات الخدمات المقدمة للزبون باعتبارها مؤسسات خدماتية بالدرجة الأولى.

وأضاف السيد بومزار ان مصالح الوزارة ممثلة في شركة اتصالات الجزائر تسعى وفق البرنامج المسطر إلى تعميم شبكة تقنية توصيل الألياف البصرية إلى المنازل (FTTH) بدل شبكة تقنية الألياف البصرية إلى المباني والتجمعات السكانية (FTTB) وذلك بغية تحسين سرعة تدفق الإنترانت التي تضمن للزبون المشترك النوعية والاستمرارية.

وتلقى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عرضا مفصلا حول وضعية القطاع بشقيه (البريد والاتصالات) بهذه الولاية الجديدة منها 33 مكتبا بريديا تسعى المصالح المعنية على تزويدها بوسائل الدفع الإلكتروني وفي إطار البنى التحتية لاتصالات الجزائر تم إنجاز 446.7 كلم من شبكة الألياف البصرية عبر مختلف بلديات الولاية ووضعت 45 جهاز للتكنولوجيا الجديدة و12 محطة للجيل الرابع للأنترنات والهاتف الثابت.

ووضع ببلدية سيدي خليل التي تبعد (12 كلم عن عاصمة الولاية) حيز الخدمة محطة للجيل الرابع للأنترنات والهاتف الثابت وهو المشروع الذي يسمح باستفادة 650 مواطن من خدمات الإنترنات والهاتف الثابت .

وببلدية جامعة التي تبعد (50 كلم عن عاصمة الولاية) وضع حيز الخدمة محطة للجيل الرابع للأنترنات والهاتف الثابت ودشن الوكالة التجارية لاتصالات الجزائر بنفس البلدية بعد إستفادتها من مشروع التهيئة كما دشن الوكالة التجارية الجديدة لمتعامل الهاتف النقال موبيليس وأكد السيد بومزار خلالها أن هذه المرافق التجارية الخدماتية تدخل في إطار إستراتيجية القطاع الرامية تقريب المرافق التجارية من الزبون وتحسين الخدمات العمومية.