شركة خاصة بوهران تصنع أسِرّة صحية وتوزعها مجانا للمصابين بكوفيد-19

أنتجت شركة خاصة بوهران أسِرّة من الكرتون المموّج بنسبة 100 بالمائة لفائدة المستشفيات وذلك ضمن الجهود للتكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا، حسبما علم اليوم الخميس لدى ذات الشركة.

وأوضح الرئيس المدير العام لشركة "التغليف المغاربي"، عبد الصمد مراد، أن شركته صنعت أسِرّة مكيفة من الكرتون المموج و ستقدمها مجانا للمستشفيات مضيفا أن الأسِرّة قابلة للرسكلة ولا تنتج أي نفايات بعد استخدامها.

من جهته، أبرز رئيس قسم التصميمات بذات الشركة، عبدلي الهواري، أن كل سرير يتكون من عدة أطراف من الكرتون المموج مغطاة بطبقة من الإسفنج ويمكن أن يتحمل وزن 200 كلغ، مشيرا الى أن هذه الأسِرّة أحادية الاستخدام.

وقد شرع في إنتاج هذه الأسِرّة منذ 36 ساعة فقط في حدود 100 سرير يوميا مع إمكانية بلوغ 1.000 سرير يوميا وذلك حسب الطلب، كما أشار مسؤولو الشركة.

وبدوره ذكر المدير التنفيذي للشركة التي توجد ببلدية الكرمة، أمين مراد، أنه تم توزيع لحد الآن 100 سرير بتلمسان و40 بمستشفى الكرمة وهناك طلبيات بمجموع 2.000 سرير لفائدة مستشفيات بوهران والجزائر العاصمة وتيزي وزو وبسكرة وغيرها ، مشيرا الى أن الشركة مستعدة لتلبية مختلف طلبيات المستشفيات.