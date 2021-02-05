حملة التلقيح ضد كورونا عبر مختلف مستشفيات البلاد متواصلة

تتواصل حملة التلقيح ضد كورونا عبر مختلف مستشفيات البلاد وسط اقبال للمواطنين والعينة من مستشفى مصطفي باشا الجامعي بالعاصمة حسب الاصداء التي جمعتها اليوم الجمعة الاذاعة الوطنية من عين المكان .

يقول مراسل القناة الاولى للإذاعة أنه ، لا تزال عملية التلقيح متواصلة بالنسبة للاطقم الصحية والعاملين بالسلك الحي .

في هذا السياق يقول شيكوش عمار رئيس مصلحة المخبر بالمستشفى :" نحمد الله تمت العملية في ظروف حسنة . فيما يقول اخر ان العملية تعطينا ثقة في العمل خاصة ونحن في الواجهة مع الفيروس ، وزيادة على ذلك يقول ذات المتحدث ان اللقاح جيد ولا خطورة فيه ويعطينا مناعة في حدود ما بين 55 و65 في المائة في الجرعة الاولى وبعد أخذ الجرعة الثانية سيصل الى منحنا مناعة في حدود نقترب من 100 في المائة ".

وعن هذه العملية برمتها اكدت الدكتورة شبوش التي تشرف على العملية :" أن التلقيح يجري وفق بروتوكول محكم كما انه لم يسجل لحد الان أي مضاعفات للأطباء الذين خضعوا للتلقيح ".

ومن البليدة تم الحديث الى اول مواطن لقح بلقاح سبوتنيك الروسي بعد انقضاء اسبوع من تلقيحه لمعرفة وضعه الصحي والذي ادلى بشهادته التي مفادها ان اللقاح جيد للغاية ولم اعاني من أي مضاعفات او اعراض كما انني كلمت من اعرفهم ممن لقحوا معي يومها انهم بصحة وعافية هم الاخرون ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية