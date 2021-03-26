بن بوزيد : بإمكان الاطباء العامين بولايات الجنوب التوجه مباشرة الى التخصص دون مسابقة

أعلن وزير الصحة والسكان اصلاح المستشفيات ، عبد الرحمان بن بوزيد ، عن امكانية توجه الاطباء العامين بولايات الجنوب مباشرة الى التخصص دون الحاجة الى مسابقة بهدف تفير الكادر الطبي المتخصص . جاء ذلك خلال زيارة الى ولاية الواد رفقة وزير البريد الاتصالات السلكية واللاسلكية .

وقال في هذا السياق السيد عبد الرحمان بن بوزيد :" امضيت الاسبوع الماضي على كل التخصصات وخصوصا التخصصات المطلوبة بالجنوب الجزائري وبعد حصولهم على شهاداتهم يمكنهم الالتحاق بمناصبهم في الجنوب برضا من انفسهم تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية الذي سبق وان تحدث عن هذه المسألة " مسألة الخدمة المدنية " والتي قال بصددها يومها لابد ان تنتهي لازالة الفروق الخدمية بين الشمال والجنوب ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية