صدور قرار وزاري مشترك يحدد خصائص اللوازم المصنعة من المطاط الملامسة للمواد الغذائية

26/03/2021 - 21:04

 صدر في العدد 22 من الجريدة الرسمية قرارا وزاريا مشتركا يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء و اللوازم المصنعة من المطاط الموجهة لملامسة المواد الغذائية.

و ينص هذا القرار الوزاري المؤرخ في 16 جانفي الفارط و المشترك ما بين وزارة التجارة و وزارة الصناعة و وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و وزارة الموارد المائية و وزارة البيئة انه يجب ان تصنع البوليميرات ذات الأصل الاصطـناعي المستعملة في صنع الأشياء واللوازم المطاطية الموجهة لملامسة المواد الغذائية فـقـط من المونوميرات و المواد الابتدائية و العوامل المعدلة .

 وهو ما رحبت به الجمعية الوطنية للمواد المطاطية غير المواد السليمة من خطورة على صحة المواطن وفي هذا الشأن يقول محمد زبدي :" هناك ترسانة من القوانين تم اعدادها ويتم اعدادها خاصة باللوازم الموجهة والتي تحتوي مطاط  والتي تكون ملامسة للمواد الغذائية ، حيث انه لايمكن استعمال خصائص لمطاط  التي لاتتوافق مع هذا المرسوم التنفيذي والتي يمكن اعتبارها مخالفة ، على اعتبار ان هذه الخصائص تبقي على المنتوج سليما ".

 المصدر : الاذاعة الجزائرية

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اقتصاد, صناعة

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