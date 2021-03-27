﻿قسيمة السيارات 2021: نهاية آجال الإقتناء الأربعاء المقبل

ذكرت المديرية العامة للضرائب في بيان لها أصحاب المركبات الذين لم يقوموا بعد باقتناء قسيمة السيارات لسنة 2021 بأن المدة الزمنية القانونية لعملية بيع القسيمة تنتهي الأربعاء المقبل.

وجاء في البيان الذي نشرته الإدارة الجبائية على موقعها الإلكتروني : "يلفت انتباه مالكي السيارات إلى أن تاريخ اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2021 قد قارب على نهايته والمحدد بيوم الأربعاء 31 مارس 2021".

وعليه،دعت المديرية العامة للضرائب الأشخاص الذين لم يقوموا باقتناء قسيمتهم "للاقتراب في اقرب الآجال من قابضات الضرائب أو مكاتب البريد الأقرب إليهم".

ويتم تحديد مبلغ القسيمة وفقا لعمر المركبة وصنفها (سيارة سياحية،حافلة،شاحنة.).

وتذكر المديرية بان أسعار القسيمة معلنة على مستوى قابضات الضرائب ومكاتب البريد.

يجدر التذكير بأن الإدارة الجبائية أبقت على الأسعار المطبقة سنة 2020 دون تغيير.

وتودع حصة 20 بالمائة من ايرادات القسيمة لدى الخزينة العمومية فيما يتم ايداع 80 بالمائة لصندوق الجماعات المحلية.