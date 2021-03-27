﻿زلزال بجاية: المجمعات المدرسية المتضررة جاهزة لاستقبال التلاميذ يوم الاحد

أكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" أن المجمعات المدرسية المتضررة من زلزال بجاية توجد حاليا قيد الترميم من طرف الوكالة وستكون جاهزة يوم الاحد لاستقبال التلاميذ.

وأوضحت المديرية العامة للوكالة في منشور على صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك أنه "بعد المعاينة الميدانية التي قامت بها المصالح الولائية للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء والتي جاءت بناء على التعليمات التي أسداها وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق لعريبي، تم تسجيل عدة أضرار داخل بعض المجمعات المدرسية بمختلف بلديات والدوائر التابعة لولاية بجاية والناتجة عن الزلزال الذي ضرب الولاية".

و"على إثر هذه المعاينة وفي إطار عمليات التكافل في الأزمات والكوارث الطبيعية، وبتعليمات من المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن، تدخلت مؤسسات انجاز مشاريع عدل لرفع هذه الأضرار وترميمها"، يضيف نفس المصدر.

وأكدت الوكالة أن "أشغال الترميم تنتهي قبل يوم الأحد لكي يتمكن التلاميذ من العودة إلى مقاعد الدراسة".

يذكر أن إعادة فتح هذه المدارس، بعد انتهاء العطلة التي دامت أسبوع، تأجلت إلى غاية 28 مارس الجاري، بسبب الاضرار التي لحقتها عقب الزلزال الذي هز بجاية في 17من مارس الجاري.