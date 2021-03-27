﻿﻿قمع الغش: حجز 58 طن من زيت المدعم و 29 طن من اللحوم في عدة ولايات

تم خلال يوم الخميس الفارط حجز ما مقداره 58 طن من زيت المائدة المدعم و29 طن من مادتي اللحوم الحمراء والدجاج على مستوى عدة ولايات،حسبما علمته وكالة الانباء الجزائرية هذا السبت من وزارة التجارة .

وتندرج هذه العملية التي قامت بها مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة،بمعية المصالح الأمنية من الدرك الوطني والشرطة،في إطار "محاربة عمليات المضاربة والمتاجرة غير شرعية خاصة في المواد المدعمة واسعة الاستهلاك"،حسب الشروح التي قدمها المكلف بالإعلام لدى الوزارة،سمير مفتاح.

يذكر أن مادة الزيت عرفت خلال الأسابيع الأخيرة تذبذبا في التموين وغلاء في الأسعار بالرغم من تأكيد المنتجين بوفرة المنتجات .

وشهد الأسبوع الماضي القيام بعدة عمليات حجز لكميات مخزنة بطريقة غير شرعية قصد المضاربة في أسعارها.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية