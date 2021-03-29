الفنانة القديرة فتيحة نسرين في ذمة الله

توفيت الفنانة الجزائرية القديرة فتيحة نسرين الاثنتين بالجزائر العاصمة عن عمر يناهز 74 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض، حسب مصادر مقربة.

وقد انطلقت المسيرة الفنية لفقيدة الفن الجزائري الفنانة فتيحة نسرين العام 1964 ضمن الفرفة الفلكلورية لبالي المسرح الوطني الجزائري.

كما حضيت برعاية فنية من طرف الفنانة القديرة فضيلة دزيرية وأدت عديد الاغاني إلى جانب ذلك ولجت عالم التمثيل على غرار أداء أدوار في أفلام و مسلسلات منها "الوجه الآخر" "زوجان في حيرة"، "اللاعب" و غيرها.

وسيوارى جثمان المرحومة فتيحة نسرين الثرى بعد صلاة العصر بمقبرة القطار بالجزائر العاصمة.