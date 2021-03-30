السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تكشف عن الشروط المطلوبة في المترشحين لعضوية المجلس الشعبي الوطني

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء هذا الاثنين، بيانا تضمن الشروط المطلوبة في المترشحين و تشكيل ملف الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني.

وهذا نصه الكامل:

"لقد نصت المادة 200 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يأتي:

- أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.

- أن يكون بالغا سن خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل يوم الاقتراع.

- أن يكون ذا جنسية جزائرية.

- ان يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها.

- ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية .

- ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين و حسن سير العملية الانتخابية.

- ألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين.

ووفقا لأحكام المادتين 201 و 202 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

يجب أن يلحق باستمارة التصريح بالترشيح (الحافظة) ي ملف لكل مترشحي مذكور في القائمة يتكون من الوثائق التالية:

- شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ذات صلاحية جارية.

- صورة (1) شمسية.

- مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج و غير المقيدين في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية.

- نسخة من المحضر المتعلق باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين الذي أعده رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية .

- نسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية.

- نسخة من شهادة تثبت المستوى التعليمي.

- وثيقة تثبت تزكية الحزب السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية.

- وثيقة تثبت الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية.

- و يلحق بقائمة مترشحي الأحزاب و قائمة المترشحين الأحرار نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية و تفاديا لرفض القائمة، يجب أن يكون هذا البرنامج مطابقا لأحكام المنصوص عليها في الدستور و القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية .

و بالنسبة لقوائم المترشحين المودعة على مستوى مندوبيات السلطة المستقلة لدى

الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية وزيادة عن الوثائق المذكورة أعلاه يرفق

بملف الترشح لكل مترشح:

- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مسلمة من سلطات بلد الإقامة.

- نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي .

ملاحظة:

طبقا للمادة 201 يقدم التصريح الجماعي بالترشح من طرف مترشح موكل من طرف الحزب (أي من الجهاز المركزي للحزب).

بالنسبة للقائمة المستقلة من طرف مترشحي القائمة المستقلة".