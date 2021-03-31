سباق الدراجات على المضمار: الجزائريات تتصدرن أربعة تخصصات في فئة الوسطيات عالميا

تحتل الجزائر المراكز الأولى في أربعة تخصصات في سباق الدراجات على المضمار حسب الترتيب العالمي لفئة الوسطيات وهي سباق كيرين، سباق النقاط، سباق سكراش والإقصاء حسب الترتيب الجديد الذي نشرته الاتحادية الدولية للدراجات على موقعها الرسمي.

وتحتل الجزائر هذه المراكز المتقدمة بفضل البطلة نسرين حويلي التي انتزعت ست ميداليات ذهبية وميدالية فضية في البطولة الافريقية للسباق على الطريق (وسيطات)، بالقاهرة (مصر).

وتتصدر ابنة وهران (17 عاما) صدارة تخصص الاقصاء برصيد 600 نقطة أمام البرتغالية دانييلا كومبو بنفس عدد النقاط والمصرية إليوا حبيبة (540 نقطة).

في سباق كيرين، الجزائر تحتل صدارة الوسطيات (إناث) بمجموع 1020 نقطة، متوفقة على مصر والاتحادية الروسية.

كما أنها تتصدر سباق النقاط ب600 نقطة أمام مصر وجنوب افريقيا.

وفي تخصص سكراش، توجد الجزائر في الصدارة ب 600 نقطة، امام مصر وجنوب افريقيا، بينما تتصدر في سباق الاقصاء (600 نقطة) أين تتفوق على جمهورية التشيك ومصر.

أما في تخصص ''أومنيوم''، تحتل الجزائر المرتبة الثانية بمجموع 540 نقطة، خلف جنوب افريقيا (600 نقطة) وأمام فرنسا (540 نقطة).